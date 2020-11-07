بعد التطبيع ورفع العقوبات.. وكالة أمريكية تدفع 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان

وقالت الوكالة في بيان صحفي أمس الجمعة إن "التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن من القمح للسودان".

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وأضافت "هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة في التزام بقيمة 45 مليون دولار لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي".

وأشارت إلى أن "الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأمريكية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل 5 ملايين دولار إضافية". بحسب "رويترز".

ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت ضغط أمريكي مما جعل الخرطوم ثالث حكومة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من إدراجه عليها، وهو وضع كان قد قيد الروابط الاقتصادية للخرطوم وحرمها من مساعدات مالية ضرورية.

وأعاق ذلك أيضا المعاملات الدولارية للشركات السودانية وجعل استيراد بعض السلع أمرا معقدا.