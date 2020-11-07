داخلية الوفاق الليبية تتهم قوات موالية للجيش الوطني باغتيال مسؤول سابق لديها

وقال وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، عبر "تويتر"، اليوم السبت، "العميد مبروك خلف، مدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق، في ذمة الله إثر تصفيته من قبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة اليوم".

وتابع، "ما قامت به عصابة الكاني الإجرامية من أفعال مروعة تعتبر أعمالا إرهابية، تستلزم الملاحقة محلياً ودوليا وعدم الإفلات من العقاب".

وأكد أن المسؤولين عن قتل خلف "ستطولهم يد العدالة".

​وتعاني ليبيا من انقسامات، إذ يسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي الحكومة المعترف بها دوليًا.