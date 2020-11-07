إيران تركب "حفارا" في حقل غاز مشترك مع قطر

وبحسب وكالة فارس الإيرانية فإن "بتروبارس" هي شركة حكومية مسئولة عن تشغيل حقل "بارس" الجنوبي الغازي، وأن الحفار يأتي ضمن المرحلة التطويرية رقم 11 بالحقل المشترك مع قطر.

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وطبقا للوكالة فقد تم تركيب جهاز الحفر إم دي -1 بشكل كامل في موقع المرحلة التطويرية 11، ومن المتوقع تشغيله في الأيام المقبلة، وذلك لتفيذ عمليات حفر وإكمال 5 آبار، في موقع منصة إس بي دي 11 بي.

وكان محمد مشكين فام المدير التنفيذي لشركة بتروبارس للنفط والغاز قد صرح أنه وبعد تركيب المنصة وبدء عملية الاستخراج الأولية للآبار الخمسة، سيتم إكمال حفر 7 آبار أخر، حيث تبلغ طاقة استخراج الغاز من هذه الرقعة 1 مليار قدم مكعبة يوميا.

يذكر أن شركة بتروباس الإيرانية تولت عملية تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بالكامل بعد انسحاب " توتال" الفرنسية، و" سي إن بي سي" الصينية من المشروع، إثر إعادة أمريكا الحظر على طهران، عقب انسحابها من الاتفاق النووي بشكل أحادي.

وكانت الأزمة الخليجية قد أدت في وقت سابق إلى تحسين العلاقات بين قطر وإيران، لاسيما وأن طهران فتحت مجالها الجوي فورًا أمام الطائرات القطرية بعد أن أغلقت الدول المقاطعة الأبواب أمام الدوحة، كما أنها أرسلت المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى قطر، وفي المقابل أعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع إيران، التي تشاركها في حقل ضخم للغاز الطبيعي.