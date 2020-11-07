الرئيس اللبناني يوجه رسالة شكر إلى إيران رئيسا وحكومة وشعبا

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "مدير عام المراسم والعلاقات العامة في الرئاسة اللبنانية الدكتور نبيل شديد، بعث رسالة إلى السفير الإيراني في بيروت يشكره فيها على المقطوعة الموسيقية التي عزفتها الفرقة الإيرانية.

وجاء في الرسالة أن "رئيس الجمهورية اللبناني إذ يتمنى نقل شكره لإيران، رئيسا، حكومة وشعبا، على دعم لبنان ومؤازرته على مختلف الأصعدة، فإنه يأمل أن تتمكن بلادكم من تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها لتعود إلى سابق عهدها وازدهارها".

وقالت الرسالة إن "الرئيس العماد ميشال عون تسلم بامتنان الـCD المتضمن المقطوعة الموسيقية بعنوان "بيروت.. المك هو المي" للأوكسترا الوطنية الإيرانية والتي أعدتها وأنتجتها المستشارية الثقافية لسفارتكم بالتعاون مع مؤسسة رودكي الثقافية في إيران كما ساهم في إعدادها قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية المايسترو اندريه الحاج".

وأوضحت أن "هذه الهدية الفنية القيمة التي شكلت رسالة وفاء وتضامن مع لبنان ومع شهدائه الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، لاقت اهتمام وإعجاب فخامة الرئيس لا سيما لجهة كونها الأضخم على المستوى الموسيقي انتاجا وتاليفا وتوزيعا، بالاضافة إلى ما تعكسه من عمق في العلاقات اللبنانية الإيرانية على مختلف المستويات، ومن صداقة وتلاحم بين الشعبين الصديقين، وعلى مدى مشاركة إيران لبنان وشعبه في مصابهم الأليم والصعاب التي تعترض طريقها".