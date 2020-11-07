مقتدى الصدر يقدم 16 مقترحا للخروج من الأزمة الاقتصادية في العراق

وحذر مقتدى الصدر في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر" من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الاقتراض.
كما دعا الصدر إلى "تمحيص" الاتفاقية الصينية وجعلها بـأياد أمينة بدلا من اللجوء إلى اتفاقيات أخرى وصفها بـ"المخجلة".
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وأكد الفيلي أن "عدد الموظفين في العراق لا يتجاوز 10 في المئة من عدد السكان، لكن القوى السياسية تمتلك أسماء وهمية تستنزف موارد الدولة".
وتابع، في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "كما أن المجتمع لم يتثقف بثقافة القانون، وهناك أيضا التهويل الإعلامي والحديث عن إفلاس الدولة وهو كذب، ويمكن أن يرفد العراق الميزانية بكثير من الأموال، حيث أن الأرقام الرسمية تشير إلى تحقيق دائرتين فقط لمداخيل تزيد عن 600 مليون دولار شهريا".
واعتبر "المشكلة الأكبر هي أن معظم أموال العراق تذهب للخارج من خلال مزاد العملة الذي أدى إلى تقويض السلم الاقتصادي في البلاد".
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