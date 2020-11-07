وقال الكاظمي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".
وأضاف: "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل الذي فارق الحياة أمس الجمعه جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة البصرة، يأتي ذلك بعدما أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن توصلها لنتائج أولية بشأن قتل مواطن قرب ساحة التظاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: لن نتساهل مع أي عنصر أمني يستخدم الرصاص ضد المتظاهرين العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.