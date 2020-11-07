الأمن العراقي يضبط مبالغ نقدية مزيفة وماكينة خاصة لعمليات التزوير... صور

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".

وأضاف رسول "تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكينة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".

وتواصل قوات الأمن العراقية عمليات البحث والتفتيش عن الخارجين عن القانون معتمدة على المعلومات الاستخباراتية.