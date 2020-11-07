وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".
وأضاف رسول "تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكينة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".
وتواصل قوات الأمن العراقية عمليات البحث والتفتيش عن الخارجين عن القانون معتمدة على المعلومات الاستخباراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يضبط مبالغ نقدية مزيفة وماكينة خاصة لعمليات التزوير... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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