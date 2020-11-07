جحيم في الجزائر... قتيلان ومصابون في حرائق واسعة وعمليات الإطفاء صعبة

وفي بيان لها على صفحتها بالفيسبوك قالت إن وحدات الحماية المدنية تعمل على إخماد بقايا حريق على مستوى ولاية تيبازة، وبدعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.

وأكدت أن الوحدات قامت بإخماد عدة حرائق غابات إندلعت بإقليم الولاية عبر عدة قرى، في كل من دوار مهابة، سعدونة، أملحاين، أعشورن وإيز.

وأوضحت أنه تم إجلاء 10 أشخاص مختنقين بالدخان المتصاعد من الحريق بقوراية، وإجلاء 03عائلات مكونة من 15شخص الى مخيم نفطال، مؤكدة وفاة ضحيتين، حاصرتهم النار حسب تعبير البيان.

وأكدت أنه يتم تدعيم الحمايه المدنية المتواجدة في قوراية بفوج ثالث من الدعم، لمحاولة السيطرة على النيران، بـ 16 شاحنة إطفاء و 53 فرد من مديرية الحماية المدنية بالعاصمة.

وطبقا لـ "النهار" فقد قال الملازم رابح بن دوحة من مديرية الحماية بتيبازة، اليوم السبت إن عملية إطفاء الحرائق على مستوى غابات الولاية صعبة جدا بسبب الرياح القوية والتضاريس الجبلية للمنطقة.

وأكد بن دوحة، أن عملية الإطفاء لا تزال متواصلة، مضيفا أن أفراد الحماية المدنية انتقلوا على جناح السرعة لدعم كل المتضررين بسبب اندلاع الحرائق في عدة غابات منذ الليلة الماضية.

وأوضح أن هناك تغطية أمنية مشددة للمجمعات السكنية المحادية للغابات من أجل مكافحتها ومنع وصول النيران إليها.

وكانت بعض الولايات الجزائرية قد اندلعت بها حرائق "مهولة" حسب تعبير "صحيفة النهار" الجزائرية منذ مساء أمس الجمعة، وساعدت الرياح على انتشار وتوسع رقعة الحريق.

وتركزت الحرائق في ولايات تيبازة، الشلف، البليدة، وهران، تلمسان، المدية والبويرة.