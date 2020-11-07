فيديو في السعودية يثير ضجة... هل فعلت تركيا هذا الأمر حقا؟

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن "الفيديو المزعوم، هو فيديو حقيقي، لكن لا علاقة لتركيا به من قريب أو بعيد، وإنما هو لعملية نقل أشجار الزيتون في السعودية".
وأضافت أن "الفيديو يتضح فيه طبيعة المنطقة التي لا تشبه مناطق الشمال السوري، كما أن الشوارع التي تمر عليها الشاحنات شوارع مرور سريعة تبدو حديثة وتفتقر إليها تلك المناطق السورية"، كما أكدت الوكالة التركية أن الفيديو، نشره حساب "شجرة"، وهو حساب سعودي يتابعه أكثر من 107 آلاف متابع.
وجاء في تغريدة حساب "شجرة"، "تقديرا للثروة البيئية، مشهد رائع في السعودية لعملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير، لزرعها في أماكن بديلة بدلا من التخلص منها".
وختمت وكالة "الأناضول" في تقريرها، أن "بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد الإساءة إلى تركيا من خلال اختلاق أخبار بحقها، وأحيانا عبر إخراج خبر معين من سياقه وتحريفه".
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