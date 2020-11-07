شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومعتدل في البحرين و غائم بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية، وفى الامارات غائما جزئياً إلى غائم أحياناً ً، وفى البحرين طقس معتدل، والعظمى فى الكويت 32 أما فى سلطنة عمان الكبرى 31.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جازان، عسير، الباحة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم ساعة على الجزء الجنوبى شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالى بسرعة 15-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:45 الثانى عند 07:24 الجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثانى عند الساعة 23:40 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند 12:33 الثانى عند الساعة 02:51 الجزر الاول عند الساعة 08:02 والجزر الثانى عند الساعة 19:40 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 33 20 80 30 دبــى 32 21 85 25 الشارقة 33 18 80 20 عجمان 32 20 80 25 أم القيوين 33 16 80 25 رأس الخيمة 34 15 80 20 الفجيرة 29 21 75 45 العين 32 20 65 20 ليوا 33 18 85 20 الرويس 33 18 85 25 السلع 32 19 80 30 دلما 32 24 65 45 طنب الكبرى 31 24 75 40 طنب الصغرى 31 24 75 40 أبو موسى 31 24 75 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم السبت فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع ظهور بعض السحب أحيانا.

الرياح : جنوبية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقدة وتصل من 13الى 18 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج : من قدم الى قدمين عند السواحل ومن 2 الى 4 اقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 31°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 21°م وهى مشابهة لليلة أمس.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 32 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و رطب و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة مع فرصة لرذاذ .

ليلًا

معتدل و رطب و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق مع فرصة أمطار متفرقة أحيانا .