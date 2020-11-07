شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توافق على استقبال المرحلين من فرنسا بشرط استنفاد مراحل التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية التونسى، إن بلاده مستعدة لقبول كل المهاجرين المرحلين من فرنسا بشرط "صون كرامتهم وأن يكون لهم الحق فى كل الطعون القضائية فى فرنسا"، فى أول رد على طلب فرنسى لترحيل مهاجرين متشددين.

ويزور وزير الداخلية الفرنسى تونس والجزائر فى جولة فى شمال أفريقيا لمناقشة مسائل أمنية من بينها ترحيل عشرات المهاجرين المتشددين، عقب هجوم دموى على كنيسة فى نيس الشهر الماضي.

والمهاجم المشتبه به تونسى يبلغ من العمر 21 عاما ووصل إلى إيطاليا فى 20 سبتمبر الماضى عبر جزيرة لامبيدوسا وهى نقطة رئيسية لتدفق المهاجرين فى قوارب من أفريقيا.

وقال توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسى فى إفادة صحفية عقب لقاء مع نظيره الفرنسى "نحن مستعدون دائما لقبول لكل تونسى ولكن بشروط صون كرامة التونسى وتمكين المرحل من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل مراحل الطعن قبل ترحيله"، وزادت المخاوف الفرنسية بخصوص الأمن والهجرة بعد هجوم نيس الدموي.