حزب الله يندد بالعقوبات الأمريكية ضد جبران باسيل ويعتبرها تدخلا فى شئون لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت جماعة حزب الله اللبنانية بالعقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على جبران باسيل، رئيس أكبر كتلة سياسية مسيحية فى البلاد وصهر الرئيس ميشال عون، ووصفت العقوبات بأنها محاولة من واشنطن لإخضاع "فريق سياسى لبنانى كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على باسيل، زعيم التيار الوطنى الحر، بسبب اتهامات بالفساد والارتباط بجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.

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