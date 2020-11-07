شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النيران تلتهم الأشجار فى غابات بالجزائر وفرار المئات من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت العديد من الحرائق فى غابات وأحراج مدن وهران وتيبازة وتلمسان وبجاية بالجزائر، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى حول سببها وما إذا كانت بفعل فاعل، وتداولت صورا وفيديوهات كثيرة لحرائق نشبت فى الوقت نفسه والتهمت مئات الهكتارات عبر ولايات غرب ووسط البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال موقع التلفزيون الجزائرى، إن الحرائق "مجهولة الأسباب" حاليا، منوها بالتدخل السريع لرجال الإطفاء، وكان مسؤولون فى الحكومة الجزائرية أشاروا فى وقت سابق إلى أن الكثير من الحرائق "مفتعلة" وتهدف إلى تأجيج الغضب الشعبى وزرع الفوضى.



احتراق الاشجار بالغابات فى الجزائر



النيران تلتهم الغابات فى الجزائر