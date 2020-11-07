موريتانيا تسجل 27 اصابة بفيروس كورونا والاجمالى يقفز إلى 7804

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموریتانیة، عن تسجیل 27 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد كوفید 19 (خلال ال24 ساعة الماضیة.
وقالت الوزارة فى البیان الصحفى الیومى حول مستجدات الفیروس بالبلاد ان اجمالى الاصابات ارتفع الى 7804 حالات.
واوضحت أن الوصول إلى حالات الاصابة الجدیدة تطلب اجراء 730 فحصا من بینھا 45 فحصا لمخالطین مشیرا الى توزع الإصابات على عدد من مناطق البلاد.
ولفتت الى أنه تم فى المقابل تسجیل 6 حالات شفاء خلال نفس المدة لیبلغ اجمالى المتعافین 7469 فیما لم یتم تسجیل اى حالة وفاة لیبقى عدد الوفیات مستقرا عند 165 حالة.
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