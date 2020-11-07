شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق و"تكتل إحياء ليبيا" ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا، الشيخ حسين الكوني، مساء أمس الجمعة بمدينة غات جنوب غربي ليبيا.

ويعد الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، عمل رئيسا للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، كما شغل منصب أمين اللجنة الشعبية بمدينة غات، وسفيرا لليبيا في النيجر، قبل أحداث فبراير 2011.

فيما نعى رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض في بيان له، الجمعة، الشيخ حسين الكونى، متقدما بالتعازى إلى قبائل الطوارق وأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان مثالا في الصلح وجمع الكلمة، وحبّ الوطن، والأمر بالمعروف، محبًّا لخصال الخير، داعيًا إلى كل ما ينفع النّاس ويرفع المعاناة عنهم، ويكفل الأمن والاستقرار لهم، على حد وصفه.

وتعد قبائل الطوارق من المكونات الاجتماعية المؤثرة في الجنوب الليبي وتشارك في منتدى الحوار السياسي بتونس، وذلك للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.