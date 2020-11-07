شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن فتح تحقيق فى مقتل متظاهر خلال احتجاجات بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فتح تحقيق فى مقتل أحد المتظاهرين فى احتجاجات بمحافظة البصرة جنوبى البلاد، وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز نسخة - إلى أنها "تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأى العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس فى هذا الإطار".

وأضافت أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصصا بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التى وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين فى محافظة البصرة والذى تزامن مع انطلاق تظاهرة فى ساحة البحرية فى المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للرأى العام".

وأعربت الوزارة، عن "أملها فى أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر ايًا كان بأقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".