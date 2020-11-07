الجزائر - سبوتنيك. وقالت الحماية المدنية في بيان اليوم "حرائق متزامنة في ولايات عديدة، أبرزها وهران، بجاية، وتبيازة تلمسان، ونحاول إخمادها وتحديد أسباب اندلاعها".

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حرائق في عدة ولايات جزائرية بشكل متزامن والحماية المدنية تحاول إخمادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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