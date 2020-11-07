عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. القصة الكاملة لواقعة إهانة أستاذ مصري للقرآن

السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

لم يكن أستاذ جامعي مصري يتدخل أن حماسته في شرح أمر ما للطلاب قد تصل إلى حد الانفعال الذي يهدد مستقبله ومسيرته الأكاديمية تماما.



وكان بعض المصريين قد تداولوا مقطع فيديو لأستاذ جامعي في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، شمال مصر، يشرح أمرا يتعلق بالزواج والمهور والطلاق، حين قاطعه أحد الطلاب ودخل في حالة جدل معه.

وبينما يبدو الأستاذ الجامعي وقد ضاق صدره بكثرة مقاطعة الطلاب له، ارتفعت نبرة صوته مع شيء من التوتر، وتزامن ذلك مع اعتراض الطالب على رأي الأستاذ بدعوى أن ثمة آية في القرآن الكريم تقول عكس ما يقوله، فما كان من الأستاذ إلا أن رد قائلا بسرعة وعصبية: "بلا آية.. بلا...".

وهنا ثارت ثائرة الطلاب، الذين أعربوا عن رفضهم لما ورد على لسان الأستاذ، الذي طلب بطردهم من المحاضرة.

وتفاقم الأمر إلى حد تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبد الغفار، الذي أصدر قرارا بإحالة الواقعة للنائب العام.

وذكرت الوزارة المصرية، في بيان، نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في ضوء ما سبق أن وجه به الوزير بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، "فقد عرض اليوم الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور، والذي أجري بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية".

وجاء في البيان أنه تم سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه، حيث أقر بصحة ما ورد بالفيديو، فأنتهى التحقيق معه – إلى عدد من التوصيات، تضمنت ما يلي:

أولا: إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها ازدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بنتيجة التحقيق.

ثانيا: إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم واستمرار وقف المتهم عن العمل.

وفور انتهاء التحقيق، وجه وزير التعليم العالي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.