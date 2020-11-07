عون يناقش مع الرئيس الفرنسي تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة اللبنانية، الجمعة "الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس ماكرون وتداول معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الحكومية الأخيرة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن".

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وتابع البيان أن "الرئيس عون جدد خلال اتصال الرئيس ماكرون إدانته للاعتداء الإرهابي الذي حصل في نيس وأكد تضامن اللبنانيين مع الشعب الفرنسي ووقوفهم إلى جانبه في الظروف الصعبة".

يشار إلى أنه تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وغيرها من القضايا الداخلية والخارجية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن الحكومة اللبنانية الجديدة "قد ترى النور خلال أربعة أو خمسة أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية".

ونقل مكتب بري عنه القول في بيان إن "الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".