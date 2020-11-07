القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن "وحدة المدفعية في القوات المشتركة استهدفت اليوم تجمعا لجماعة أنصار الله في حاجز تفتيش على مدخل عزلة بيت الشرجي شمال مدينة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمال الضالع".
وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل قائد حاجز التفتيش المكنى بـ "أبي زيدان" و4 من عناصر الجماعة، فيما أصيب سادس بجراح خطرة.
وأشار إلى أن الاستهداف جاء عقب تمكن القوات المشتركة من التصدي لهجوم لجماعة "أنصار الله" بغطاء مدفعي مكثف وإسناد جوي من طائرات الاستطلاع المسيرة، شنته من ثلاثة مسارات باتجاه شمال معسكر الجب غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدا تكبيد الجماعة قتلى وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم قيادي ميداني… مقتل 5 من جماعة "أنصار الله" في قصف للقوات المشتركة شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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