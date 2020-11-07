الأمم المتحدة تسلم 40 ألف طن من القمح للسودان ضمن اتفاق مع برنامج الغذاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) فى السودان، أن برنامج الغذاء العالمى قام بتسهيل تسليم 40 ألف طن من القمح إلى السودان، وذلك فى إطار اتفاقية تبادل القمح الموقعة مع حكومة السودان فى يونيو الماضي.
وأشار المكتب- فى بيان، إلى أن مساعدات القمح فى بدأت الوصول للسودان، لافتا إلى أن بعض الدول أرسلت إمدادات إلى الشعب السوداني، منها الإمارات التى أرسلت 68 ألف طن من القمح.
وأوضح أن برنامج الغذاء العالمى سيقوم عبر الاتفاقية مع السودان بشراء القمح للحكومة من الخارج، وسيجرى تسديد قيمته بالعملة المحلية، وبالتالى تخفيف ضغط النقد الأجنبى على بنك السودان المركزي، وإتاحة العملة المحلية لمتطلبات البرنامج التشغيلية.
ومن المقرر أن يشترى برنامج الغذاء العالمى 200 ألف طن مترى من القمح لحكومة السودان، وهو ما يعادل حوالى 10 فى المائة من واردات السودان من القمح لعام 2020.
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