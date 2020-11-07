حكاية إعتزاز

بين الماضي والحاضر قصة إنسان وأرض تنتقل من جيل لجيل بكل ما فيها من أدوات وثقافة وفكر وفنون، فنجد من يُحافظ عليها ليُقدمها في أفضل صورة لمن يُقدر تلك القيمة الحقيقة للتراث ليواصل المسيرة ويهتم بها ويُظهرها في أبهى حللها.

كما أن في التراث إظهار للهوية الأصيلة للشعوب وهو أحد الروافد المهمة لدعم السياحة المحلية من خلال إعطاء السُياح فكرة عن أبرز المعالم الأثرية وكذلك الفنون الشعبية والأدوات القديمة المُستخدمة، والمأكولات المُتعارف عليها … الخ

ونحن اليوم في المملكة العربية السعودية نُشهد حراكاً كبيراً في مجال المحافظة على التراث وتنشيط السياحة وقد جاءت رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي يقودها أميرنا المحبوب محمد بن سلمان مؤكدة على ذلك بل ومشجعة عليه.

و ما اطلعت عليه أثناء زيارتي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث – نحن تراثنا – ضمن وفد ملتقى سيدات الفكر الذي تترأسه سمو الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود من مجهودات جبارة لدعم التراث وتسليط الضوء عليه وكذلك تنظيم الفعاليات الخاصة به وإظهاره على المستوى العالمي شاهد على ذلك، فجهودهم تستحق الثناء التقدير.

إن تكامل العمل المؤسسي الذي رأيته بالجمعية وبتواجد نائب رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز وكذلك مدير عام الجمعية الأستاذ عبدالرحمن العيدان تكامل يدعو للفخر كما أنه يدعو إلى ضرورة التكاتف مع هذه الجمعية الوطنية ذات القيمة الإنسانية العالية والتي تقدم هويتنا السعودية للعالم أجمع.

ولنتذكر دائماً أن تراثنا ما هو إلا قصتنا القديمة التي تمتد لمستقبلنا ؛ وأنه الهوية التي يُجب أن نعتز بها ونقدمها لأبنائنا وبناتنا لنزرع في نفوسهم معناها النبيل وكيفية المحافظة عليها وتقديمها للآخرين بثقة واعتزاز.

الكاتبة : صالحة الشيخي.

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