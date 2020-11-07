"أنصار الله": 12 غارة جوية للتحالف استهدفت 3 محافظات شمالي اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "طيران التحالف نفذ 9 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 8 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وغارة على مديرية رحبة جنوبي مأرب، غداة تعرض المحافظة النفطية إلى 9 غارات جوية".
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وأضاف أن التحالف شن غارتين جويتين على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفتا منطقتي المرازيق والظهرة في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف، عقب ساعات من تنفيذ طيران التحالف ثلاث غارات على المديرية ذاتها.
في السياق، تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن إلى قصف جوي، حيث شن التحالف غارة على منطقة الصوح التابعة إداريا لمديرية كتاف شرقي صعدة، حسب "المسيرة".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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