شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6740، وحالات الوفاة إلى 284 .

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 81 حالة، وعدد الإصابات عند 4184 حالة.