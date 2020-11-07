شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6740، وحالات الوفاة إلى 284 .
وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 81 حالة، وعدد الإصابات عند 4184 حالة.
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