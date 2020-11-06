- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها عدم دفع رسوم إضافية.. «الجمارك» توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت الهيئة العامة للجمارك ، أن تقديم البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي له فوائد إضافية .
وقالت عبر انفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر اليوم الجمعة ، أن السرعة في تقديم البيان المسبق تطور عملية السيولة النقدية، كما تساعد في تنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تفادي رسوم الأرضيات.
وأشارت إلى أن من ضمن الفوائد أيضاً ، تقليل الوقت المستغرق في فسح الشحنة ، وعدم دفع أي رسوم إضافية، وضمان سرعة وصول البضاعة للأسواق، بالإضافة إلى تفادي أي غرامات تأخير على تسليم الحاويات للوكيل الملاحي.
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها عدم دفع رسوم إضافية.. «الجمارك» توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.