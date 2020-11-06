شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها عدم دفع رسوم إضافية.. «الجمارك» توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت الهيئة العامة للجمارك ، أن تقديم البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي له فوائد إضافية .

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وقالت عبر انفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر اليوم الجمعة ، أن السرعة في تقديم البيان المسبق تطور عملية السيولة النقدية، كما تساعد في تنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تفادي رسوم الأرضيات.

وأشارت إلى أن من ضمن الفوائد أيضاً ، تقليل الوقت المستغرق في فسح الشحنة ، وعدم دفع أي رسوم إضافية، وضمان سرعة وصول البضاعة للأسواق، بالإضافة إلى تفادي أي غرامات تأخير على تسليم الحاويات للوكيل الملاحي.