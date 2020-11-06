أسماء الأسد تزور عددا من قرى الساحل السوري... صور

والتقت أسماء الأسد بعدد من اللجان الأهلية الفاعلة وأصحاب الأفكار والطروحات التنموية، على حد تعبير وكالة الأنباء السورية "سانا". ​وأكدت الوكالة أن زوجة الرئيس السوري ناقشت مع أهالي القرى المشاريع الزراعية والإنتاجية وكيفية دعم تلك المشاريع، الصغيرة منها والمتوسطة، بالقروض الميسرة وبأدوات العمل والإنتاج. ​يذكر أن نحو 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة، وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون ومليون وثلاثمائة وأربعين شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة وطنين من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط، فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.

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