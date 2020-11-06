وقالت صحيفة "الوطن" إن الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أصدر قرارا بتعطيل الدراسة، غدا السبت، في جميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية.
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وأصدر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، كذلك قرارا بتعطيل الدراسة في المدارس، بناء على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وقال محافظ الإسكندرية إنه أعلن حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكانت شركة الصرف الصحي في المحافظة قد حذرت من احتمالية تعرض الإسكندرية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تؤثر على أداء الشبكة غدا.
وأصدرت المحافظة أيضا توجهات بتقليل تحرك السيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
ونصحت السائقين بتجنب السير بسرعات عالية تتعدى الـ60 كيلومترا، وأنه على المواطنين عدم الوقوف أسفل العقارات القديمة والمتهالكة، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية.
© Sputnik . Mohamed Hassan
أحداث تسببت في تأجيل الدراسة في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر تعطيل الدراسة في محافظة مصرية... وبيان رسمي يتحدث عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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