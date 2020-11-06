شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل خطاب ملك المغرب فى ذكرى "المسيرة الخضراء" إلى الغد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية تأجيل خطاب الملك محمد السادس؛ لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ضمن الفريق الفنى المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الملك محمد السادس سيوجه خطابه بهذه المناسبة المجيدة، يوم غد السبت.
يشار إلى أنه كان مقرر بث الخطاب الملكي، في التاسعة (بالتوقيت المحلي) اليوم، الذي يصادف الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.
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