شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 5 آلاف و398 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 آلاف و398 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 246 ألفا و349 حالة.
وأفادت الوزارة -في بيان- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و205 آلاف و102 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 68 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 4 آلاف و127، كما تم تسجيل 3 آلاف و739 حالة شفاء إضافية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 200 ألف و954.
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