شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يساعدون المعتمرين والمصلين فى المسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة فى الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عددا من متطوعى طلاب جامعة الطائف من أجل مساعدة المعتمرين خلال موسم العمرة. ونقلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني عن مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد الشلوى تأكيده على أهمية مشاركة المتطوعين وما يقدموه لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.



المسجد الحرام

مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية في الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الرئاسة العامة الاستراتيجية في مواكبة الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتحقيق أحد أهم أهدافها الاجتماعية والنهوض بالمجتمع، وتسخير طاقات الأفراد وبناء الإنسان وتوجيهه إلى إنماء واقعه نحو واحدة من أهم الأهداف النبيلة للرؤية، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحى سنوياً، واستناداً إلى عمق الحرمين الشريفين وبُعدهما الإسلامي والتوجيهي والإرشادي.



متطوع يساعد المعتمرين

من ناحية أخرى، توجهت الدفعة الثانية من المعتمرين القادمين من خارج السعودية، اليوم الجمعة، إلى الحرم المكي الشريف استعدادا لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن، حيث بلغ عددهم ٨٩ معتمراً قادمين من جمهورية إندونيسيا، وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

ورفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100.%

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وكانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم الأحد الماضي، حيث تتضمن المرحلة الثالثة للعمرة، التي بدأت يوم 1 نوفمبر، السماح بالعمرة لـ 20 ألف شخص يومياً، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍّ يومياً.



جانب من موسم العمرة



متطوعون في الكعبة



متطوعون يساعدون المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام