شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 60 ألفا و800 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا" جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 60 ألفا و800 حالة، و2024 حالة وفاة.



وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الجزائر سجلت 631 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مضيفا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 41 ألفا و510 حالات، مشيرا إلى وجود 59 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب تفشي فيروس "كورونا" من 11 مساء إلى 5 صباحا في 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.