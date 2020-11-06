شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تكشف عن أعداد المسجلين بتطبيق «اعتمرنا» منذ انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد المسجلين بتطبيق” اعتمرنا” منذ انطلاق المرحلة الثالثة لفتح باب العمرة والزيارة وحتى اليوم.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أعداد المسجلين بتطبيق “اعتمرنا” اقترب من 2 مليون، بينما بلغ عدد المصلين في المسجد الحرام يقترب من 900 ألف.

وأضافت الوزارة أن عدد زوار المسجد النبوي الشريف ، يقترب من 132 ألفا، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة قارب 83 ألفا.

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