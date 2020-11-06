شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة.. وهذه عقوبة المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للمرور أن قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف تعد مخالفة مرورية. وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها مخالفة تستوجب على صاحب المركبة تقديم طلب إعادة إصدارها. تجدر الإشارة إلى أن الجدول رقم 5 من نظام المخالفات المرورية ينص على فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال في حال سير المركبة بلا لوحة أمامية، أو في حال كانت اللوحة غير واضحة أو بها تلف أو كانت مثبتة بغير مكانها المخصص. Advertisements

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