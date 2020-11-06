شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «نزاهة» يكشف تفاصيل اختراق مواطن لنظام «هدف» والاستيلاء على 39 مليون ريال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، أحمد الحسين ، كيف تمكن موظف من اختراق النظام الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية “هدف” وصرف مبلغ 39 مليون بطريقة غير نظامية.

وقال الحسين ، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية ، إن الموظف المتهم قام باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني وتمكن من اختراق النظام التقني لـ (هدف) وتأسيس حساب وهمي بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها لمنشآت تجارية.

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وأشار إلى أنه قام بإعادة صرف هذه الأوامر مرة أخرى لصالحه بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة له .

وأكد أن الأمر الذي مكَّن المتهم من تنفيذ الاختراق هو وجود قصور في برامج الحماية الخاصة بالنظام ، ما أدى إلى ضعف الأمن المعلوماتي والتقني.

وكانت الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد كشفت، أمس الخميس ، عن استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني لـ”هدف”، وصرفه أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية.