الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الأردن... فيديو

وأكدت السلطات الإماراتية أنه سيستفيد من المساعدات 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير الإمارات لدى الأردن إنه استمرارا لجهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء في الأردن على مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تم إرسال اليوم طائرة ثالثة تحمل أجهزة فحص ومعدات وقاية شخصية، ومستلزمات طبية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأضاف أن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين منوها إلى إرسال طائرتي مساعدات تحملان 27.4 طن من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات "كوفيد-19".
وأكدت الوكالة أن الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1604 أطنان من المساعدات لأكثر من 119 دولة استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.
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