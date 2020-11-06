وبحسب بيان للخارجية الروسية، كانت الزيارة بناء على طلب الجانب الإماراتي.
أضاف بيان الخارجية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية المتعددة الأوجه بين روسيا والإمارات، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة.
وختم البيان: "كما تم التطرق إلى قضايا الساعة الإقليمية مع التركيز على مهام حل الأزمات في سوريا وليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الثنائية والأزمات في سوريا وليبيا محور محادثات بوغدانوف والسفير الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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