العلاقات الثنائية والأزمات في سوريا وليبيا محور محادثات بوغدانوف والسفير الإماراتي

وبحسب بيان للخارجية الروسية، كانت الزيارة بناء على طلب الجانب الإماراتي.

أضاف بيان الخارجية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية المتعددة الأوجه بين روسيا والإمارات، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة.

وختم البيان: "كما تم التطرق إلى قضايا الساعة الإقليمية مع التركيز على مهام حل الأزمات في سوريا وليبيا".