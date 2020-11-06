على القادة تنفيذ الإصلاحات... واشنطن: شعب لبنان يستحق الأفضل

ونشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "يجب على القادة اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد".

وأضاف: "اليوم، تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل، وزيرا سابقا فاسدا أساء استغلال مناصبه الحكومية". مشيرا إلى أن "أهل لبنان يستحقون الأفضل".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت، في سبتمبر/أيلول الماضي، وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من "حزب الله" على القائمة السوداء.

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وعلق وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم حزب "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على الموضوع، قائلا: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني".

وأضاف السياسي اللبناني البارز "لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".

وختم باسيل بالقول: "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا، كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".