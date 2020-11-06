شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الأردن لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم طائرة مساعدات ثالثة على متنها 12 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص و التنفس إلى المملكة الأردنية الهاشمية سيستفيد منها 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وفق ما نشرت وكالة وام.

وقال أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى الأردن إنه استمرارا لجهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء في الأردن على مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تم إرسال اليوم طائرة ثالثة تحمل أجهزة فحص ومعدات وقاية شخصية، و مستلزمات طبية.

و أضاف أن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين منوها إلى إرسال طائرتي مساعدات تحملان 27.4 طن من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1604 أطنان من المساعدات لأكثر من 119 دولة استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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مساعدات الإمارات الى الاردن



جانب من المساعدات



مساعدات كورونا الى الاردن