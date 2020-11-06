شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: سنواصل محاسبة المسؤولين اللبنانيين الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مسؤول أمريكي قال "سنواصل محاسبة المسؤولين اللبنانيين الفاسدين". كان وزير المالية اللبناني غازى وزنى، في تصريح له عقب الاجتماع، قال إن اللقاء الذي شارك فيه رئيس فريق التدقيق الجنائي من "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال، خُصص للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالى فى حسابات مصرف لبنان المركزى.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على تمديد المهلة لتسليم مصرف لبنان المركزي جميع المستندات المطلوبة إلى الشركة، بعدما كان من المفترض أن تنتهي في تاريخ أقصاه 3 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر أن المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح للقيام بالمهمة الموكلة إليها، وأن الحكومة اللبنانية من جانبها تحاول توفير المستندات بما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد.

وأشار وزير المالية إلى أن تجاوز مسألة "السرية المصرفية" التي حالت دون تسليم بعض المستندات إلى الشركة، له سند من هيئة التشريع والاستشارات (جهة إفتاء تشريعية بوزارة العدل)، فضلا عن أن مصرف لبنان المركزي أظهر استعداده لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان.