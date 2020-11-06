شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبنانى السابق وصهر الرئيس عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على وزير الخارجية اللبنانى السابق جبران باسيل.

وفى وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله.

وباسيل، صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر، وهو أيضا وزير خارجية سابق.