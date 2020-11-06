القوات العراقية تحبط عملية تهريب أدوية من سوريا... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تمكن أبطال الفوج الثاني لواء المشاة 72 الفرقة الخامسة عشرة وبالتنسيق مع قوة من إستخبارات الحشد الشعبي وبعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة بقيام مهربين بمحاولة إدخال أدوية من الأراضي السورية إلى أراضينا وتحديداً في منطقة مجولي الحدودية التابعة إلى قضاء سنجار".

وأضاف البيان: "أحبطت عملية التهريب وضبط أدوية مختلفة وأنواعها كالآتي: كارتون كبير من الأدوية نوع "RELIEF" عدد 199 كارتون وبمجموع 199000 الف حبة، وكارتون واحد حبوب نوع "CLODWIN" وبمجموع 1080 حبة، حيث تم تسليم الأدوية المشار إليها بموجب مضبطة تسليم".

وتحبط القوات العراقية، على الدوام، عمليات تهريب وتسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر الحدود الفاصلة مع سوريا.