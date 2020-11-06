وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تمكن أبطال الفوج الثاني لواء المشاة 72 الفرقة الخامسة عشرة وبالتنسيق مع قوة من إستخبارات الحشد الشعبي وبعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة بقيام مهربين بمحاولة إدخال أدوية من الأراضي السورية إلى أراضينا وتحديداً في منطقة مجولي الحدودية التابعة إلى قضاء سنجار".
وأضاف البيان: "أحبطت عملية التهريب وضبط أدوية مختلفة وأنواعها كالآتي: كارتون كبير من الأدوية نوع "RELIEF" عدد 199 كارتون وبمجموع 199000 الف حبة، وكارتون واحد حبوب نوع "CLODWIN" وبمجموع 1080 حبة، حيث تم تسليم الأدوية المشار إليها بموجب مضبطة تسليم".
وتحبط القوات العراقية، على الدوام، عمليات تهريب وتسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر الحدود الفاصلة مع سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تحبط عملية تهريب أدوية من سوريا... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.