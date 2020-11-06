جبران باسيل يعلق على العقوبات الأمريكية بحقه

ونشر باسيل تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني".
وأضاف السياسي اللبناني البارز "لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".
وختم باسيل بالقول "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا، كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت، في سبتمبر/أيلول الماضي، وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من "حزب الله" على القائمة السوداء.
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