شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التيار الوطني الحر اللبناني: عقوبات أمريكا لا تخيفنى واعتدت الظلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل، على العقوبات الأمريكية التي فرضتها عليه اليوم الجمعة، قائلا: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني".
وكتب باسيل على صفحته بموقع تويتر: لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى . GB".
وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر.
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