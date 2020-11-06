أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبنانى الأسبق وصهر الرئيس عون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل. وفى وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله. وباسيل، صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، هو أيضا وزير خارجية سابق.

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