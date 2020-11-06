شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعلن عن تحديث كبير في متجرها لهواتف أندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة “جوجل” تغييراً كبيراً في متجر “جوجل بلاي” سيعود بالفائدة على ملايين المستخدمين لهواتف أندرويد حول العالم.

وقد يدفع التحديث الجديد لمتجر جوجل بلاي عشاق أندرويد الذين يملكون إصداراً أقدم مثل باي أو أوريو لترقيته إلى الإصدار الجديد.

وكما ورد في منشور لمطوري XDA غيرت جوجل متطلبات مستوى واجهة برمجة التطبيقات للتحديثات على متجر غوغل بلاي.

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وبعد التأكد من أن جميع تطبيقات متجر بلاي الجديدة تستهدف أندرويد 10 على الأقل، أخبرت جوجل المطورين الآن بأن جميع التصحيحات للتطبيقات الحالية يجب أن تستهدف أندرويد 10 أو ما بعده، ما يعني بشكل أساسي أن التطبيقات التي لم تكن تركز في السابق على أندرويد 10، ستدفع الآن للاستفادة من برامج نظام التشغيل وتحسينات الأمان.

وقالت الشركة في منشور عبر الإنترنت: “كل إصدار جديد من أندرويد يقدم تغييرات تحقق تحسينات كبيرة في الأمان والأداء، بالإضافة إلى تحسين تجربة مستخدمي أندرويد بشكل عام”.

وأضاف المنشور “يتيح استهداف مستوى واجهة برمجة تطبيقات حديث لتطبيقك أيضاً الاستفادة من أحدث ميزات النظام الأساسي لإسعاد المستخدمين، وعلاوة على ذلك، واعتباراً من أندرويد 10 المستوى 29 من واجهة برمجة التطبيقات، يرى المستخدمون تحذيراً عند إطلاق تطبيق لأول مرة إذا كان التطبيق يستهدف أندرويد 5.1، المستوى 22 من واجهة برمجة التطبيقات، أو أقل”.