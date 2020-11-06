بعد انقطاع عام... عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات في سوريا

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء "سانا": "بعد إصلاح العطل في الشبكة الذي أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي في سوريا، نؤكد عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات".
وكانت الوزارة قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن عطلا في الشبكة الكهربائية أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد.
وبدأ التيار الكهربائي يعود تدريجيا إلى جميع المحافظات بعد انقطاعه جراء عطل في الشبكة الكهربائية.
وأشارت الوزارة، في وقت سابق، إلى أن الورشات تعمل على إعادة التيار إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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