القوات العراقية تفكك خلية إرهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بعملية نوعية وإستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وقوة رد الفعل وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة 19 ومفرزة من الأمن الوطني من تفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها الستة في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.