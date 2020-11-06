توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن مساعدة متضرري زلزال أزمير التركية

ونشرت الخارجية السعودية بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه إن "العاهل السعودي أصدر توجيها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بضرورة إرسال مساعدات طبية وإنسانية وإيوائية عاجلة، للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا، مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية إزمير التركية".
وتابعت الخارجية السعودية بقولها "ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق".
وأكملت بقولها "كما أن العاهل السعودي يرغب في التخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".
وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا و اليونان.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 105 قتيلا وحوالي 1000 جريح نتيجة للزلزال الذي ضرب البلاد يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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