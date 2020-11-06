الأولى بعد اتفاق التطبيع... وصول أول شحنة فواكه إسرائيلية إلى الإمارات

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها وصول أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن الشحنة شملت 200 كيلوغرام من تمر، نوعية "المجهول"، المزروعة في إسرائيل، والتي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية وصول أول دفعة من فواكه بلادها إلى الإمارات بأنها "ثمار السلام"، و"ما أجمل السلام"، مرفقة بالتغريدة صور للتمر، وعليها العلمين، الإماراتي والإسرائيلي.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.