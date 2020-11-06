البحرية المغربية تجهض محاولة لتهريب المخدرات في عرض البحر المتوسط

وأضاف المصدر لوكالة المغرب العربي للأنباء "ومع"، أن "المهربين لاذوا بالفرار بسرعة عالية نحو عرض البحر، إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية، وذلك بعد أن قاموا بالتخلص من حمولة المخدرات بإلقائها في البحر".
وحسب المصدر ذاته فإن "خفر السواحل التابع للبحرية الملكية استعاد 44 حزمة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طن ونصف، وسلمها إلى الدرك الملكي لاستكمال المسطرة المتبعة".
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